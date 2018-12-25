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Esnafa Taxit

Esnafa Taxit
Skorveri, Taxit ürünü ile geleneksel elden taksitli alışverişi, teknoloji ve desteği ile harmanlayarak yeni bir ödeme kurgusu oluşturuyor. sahipleri, satışlara istinaden tanzim edilen kefalet sigortası poliçesi ile alacak riskini sıfırlarken, dilerlerse bu poliçeleri çalıştıkları finansal kurumlara teminat olarak gösterebiliyor. SkorVeri Genel Müdürü Dinçer Aydoğdu, "İşletmeler geleneksel yöntemlerle 3 günde yaptığı istihbaratı 5 dakikada tamamlıyor" dedi.

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