Esnafa Taxit

Skorveri, Taxit ürünü ile geleneksel elden taksitli alışverişi, teknoloji ve sigorta desteği ile harmanlayarak yeni bir ödeme kurgusu oluşturuyor. İşletme sahipleri, satışlara istinaden tanzim edilen kefalet sigortası poliçesi ile alacak riskini sıfırlarken, dilerlerse bu poliçeleri çalıştıkları finansal kurumlara teminat olarak gösterebiliyor. SkorVeri Genel Müdürü Dinçer Aydoğdu, "İşletmeler geleneksel yöntemlerle 3 günde yaptığı istihbaratı 5 dakikada tamamlıyor" dedi.
- Ekonomi
- 25.12.2018
- Gazete
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