Bugünkü
Takvim

Emekli öğretmene maaş zammı ’ta

Emekli öğretmene maaş zammı Mart’ta
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği öğretmene 3600 ek gösterge uygulaması, Mart ayında yürürlüğe girecek. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek gösterge konusu ikinci 100 günlük planda yer aldı. Yaptığımız görüşme ve hesaplamalara göre ek göstergenin ayı başında yürürlüğe girmesini bekliyoruz" dedi. kaynakları da "MEB 3600 gösterge ile ilgili tüm çalışmalarını tamamlamış, ikinci 100 günlük eylem planında da bununla ilgili en geç Mart'ta sonuç takvimi beyan edilmiştir" bilgisi verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriEmekli öğretmene maaş zammı Mart’ta
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri