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  • 25.12.2018 09:35

ne kadar oldu? Dolar ve fiyatı kaç TL? 25 Aralık 2018 döviz kuru

fiyatı, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle yen karşısında Kasım 2017'den bu yana en büyük günlük düşüşünü geçtiğimiz cuma günü kaydetti. Bugün dolar ve ne kadar oldu? İşte 25 Aralık 2018 güncel dolar ve euro fiyatları...

Dolar, ABD faiz oranları ve ekonomiye yönelik zayıf görünümün baskısıyla başlıca para birimleri karşısında bir ayın dip seviyesine yakın seviyede seyrediyor. Washington'un hükümetin geçici olarak kapatılması ve Beyaz Saray ile Fed arasındaki açık bir çatışma ile mücadele ettiği bir ortamda; yatırımcıların elindeki riskli varlıkları azaltmasıyla dolar yen karşısında dört ayın dip seviyesine geriledi. Dolar endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Dolar ve euro fiyatları bugün ne kadar görülüyor? İşte 25 Aralık güncel döviz kuru...

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