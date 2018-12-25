Dolar, ABD faiz oranları ve ekonomiye yönelik zayıf görünümün baskısıyla başlıca para birimleri karşısında bir ayın dip seviyesine yakın seviyede seyrediyor. Washington'un hükümetin geçici olarak kapatılması ve Beyaz Saray ile Fed arasındaki açık bir çatışma ile mücadele ettiği bir ortamda; yatırımcıların elindeki riskli varlıkları azaltmasıyla dolar yen karşısında dört ayın dip seviyesine geriledi. Dolar endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Dolar ve euro fiyatları bugün ne kadar görülüyor? İşte 25 Aralık güncel döviz kuru...

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