Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı 1 Ocak'tan itibaren devreye alacaklarını bildirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan KOBİ'lere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası tebliğlerine ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Albayrak, "1 Ocak'ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ'lerimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı. Bakan Albayrak, infografikle de sistemin işleyişine ilişkin bilgi aktardı. Buna göre, bakanlığın oluşturacağı yeni sigorta modelinde KOBİ'lerin alacakları garantiye alınacak. Bakanlıkça milli bir sistem olan Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu kurulacak. Sistemle KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı havuzdan karşılanacak.
PEŞİNE İNDİRİM
Sistem, ilk aşamada mikro ve küçük ölçekli KOBİ'leri kapsayacak. Teminat sunulacak KOBİ'ler, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda belirlenecek. Sigorta modelinin işletilmesine yönelik operasyonel süreçler Halk Sigorta yürütecek. Primlerin taksitli ödenmesi de mümkün olacak.
PEŞİNE İNDİRİM
Sistem, ilk aşamada mikro ve küçük ölçekli KOBİ'leri kapsayacak. Teminat sunulacak KOBİ'ler, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda belirlenecek. Sigorta modelinin işletilmesine yönelik operasyonel süreçler Halk Sigorta yürütecek. Primlerin taksitli ödenmesi de mümkün olacak.
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