2 bin 500 engelli memur oldu

2 bin 504 engelli ve 3 bin 274 devlet korumasından yararlanan genç memur oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yerleştirmede ilk defa devlet korumasındaki gençlerin öğretmenlik, mühendislik, hemşirelik gibi unvanlara atandığını vurguladı. Toplam 5 bin 778 kişinin yeni bir hayata başlayacağını söyleyen Erdoğan, bu atamayla birlikte engelli kamu görevlisi sayısının 56 bini aştığına dikkati çekti. Devlet korumasından yararlanan çocuklara en iyi bakımın aileleri tarafından yapılacağının altını çizen Erdoğan, bu anlayışla 122 bin çocuğun bakımı için ailelerine 826'şar lira maddi destek verdiklerini söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da "Geçtiğimiz yıla kadar yılda bir kez yapılmakta olan gençlerimizin kamu kurumlarına yerleştirmelerini artık yılda 3 kez yapacağız. Şimdi 3 bin 274 devlet korumasındaki gencimizin daha atamasını gerçekleştirerek kamuda 29 bini aşkın gencimizi istihdam etmiş oluyoruz" ifadesini kullandı. Bakan Selçuk, engelli istihdamına verdikleri destekle 2002'de 5 bin 777 olan engelli memur sayısını 10 katına çıkardıklarını ifade etti.
Engelli memur adayları ve aileleri Başkan Erdoğan'a büyük ilgi gösterdi.
Engelli memur adayları ve aileleri Başkan Erdoğan'a büyük ilgi gösterdi.
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