Alman lüks otomobil markası Porsche, Boxster ve Cayman model ailelerini T serisi ile genişletti. Porsche, efsanevi 1968 model 911 T modelinin tasarımını 718 T spor otomobil serisine taşımış oldu. 718 T, 20 inç alaşım tekerlekler, 20 milimetre alçaltılmış PASM spor şasi ve 2 litrelik turboşarjlı motorla beraber sunuluyor. Özellikleri arasında iki yönde ayarlanabilen elektrikli spor koltuklar, koltuk başlıklarına işlenmiş '718' logosu yer alıyor. Siyah kontrol panelinde ve kapı giriş şeritlerinde de 'Boxster T' veya 'Cayman T' logoları bulunuyor. Ocak'tan itibaren özel siparişle Türkiye'ye getirilebilecek 718 T'de siyah, Indian kırmızısı, yarış sarısı ve beyazı, Carrara beyazı, koyu siyah ve GT metalik gümüş gibi renk seçenekleri mevcut. Porsche özel renkler olarak da Lava turuncusu ve Miami mavisini sunuyor. 718 T, 100 km/s hıza 5.1 saniyede ulaşıyor.
- Ekonomi
- 24.12.2018
- Gazete
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