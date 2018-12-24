Bakan Berat Albayrak, KOBİ'lere yönelik sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında, sistemin işleyişine ilişkin bir de grafik paylaştı. Grafikte, sistemin işleyişine ilişkin bilgi notlarına yer verildi. Albayrak mesajında; "KOBİ'lerimizin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı devreye alıyoruz. 1 Ocak'ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ'lerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.
İşte Berat Albayrak'ın o paylaşımı:
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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