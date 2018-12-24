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  • 24.12.2018 10:21
  • Son Güncelleme: 24.12.2018 10:38

'tan KOBİ'lere yönelik önemli açıklama

Son dakika haberine göre Albayrak, KOBİ'ler ile ilgili bir açıklama yaptı. Albayrak yaptığı açıklamada; "KOBİ’lerimizin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası’nı devreye alıyoruz. 1 Ocak’ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ’lerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Bakan Albayrak'tan KOBİ'lere yönelik önemli açıklama

Bakan , KOBİ'lere yönelik sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında, sistemin işleyişine ilişkin bir de grafik paylaştı. Grafikte, sistemin işleyişine ilişkin bilgi notlarına yer verildi. Albayrak mesajında; "KOBİ'lerimizin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı devreye alıyoruz. 1 Ocak'ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ'lerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

İşte Berat Albayrak'ın o paylaşımı:

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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