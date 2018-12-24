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  • 24.12.2018 10:39
  • Son Güncelleme: 24.12.2018 10:44

ve motorine yeni indirim

ve motorine bu gece yarısından itibaren indirim yapılacak. Benzinde 28, motorinde ise 29 kuruş indirim gerçekleştirilecek.

Benzin ve motorine yeni indirim

Petrol fiyatları ve kurlardaki gerilemenin, akaryakıt fiyatları üzerindeki olumlu etkisi sürüyor.

ve motorine bu gece yarısından itibaren indirim yapılacak. Benzinde 28, motorinde ise 29 kuruş indirim gerçekleştirilecek.

Brent petrolde cuma günü yaşanan düşüşle birlikte pompada beklenen indirim tutarı da artmış oldu. Hem petrol hem de dolardaki düşüş pompa fiyatlarına da yansıyacak.

İstanbul'da halen benzinin litresi 6,09 liradan, motorinin litresi de 5,90 liradan satılıyor.

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