Altın fiyatları ABD'de siyasi istikrarsızlık endişeleri ve yatırımcıların riskten kaçınması sonucu değer kazandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Perşembe günü 1,266.4 dolar ile Temmuz başından bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra bugün yüzde 0.6 primle 1,263.91 dolardan işlem gördü. Bugün çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 24 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (24 ARALIK 2018)

GRAM ALTIN FİYATI

214,49

214,68

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.260,44

1.260,70