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  • 24.12.2018 09:16
  • Son Güncelleme: 24.12.2018 09:35

24 Aralık: yükselişte! , gram altın fiyatı ne kadar?

yükseliş trendinde devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, Cuma günü kapanışta 351 lira, Cumhuriyet altını 1.436,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 215,00 liradan işlem gördü. Çeyrek altın, bugün ne kadar oldu? İşte 24 Aralık güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ABD'de siyasi istikrarsızlık endişeleri ve yatırımcıların riskten kaçınması sonucu değer kazandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Perşembe günü 1,266.4 dolar ile Temmuz başından bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra bugün yüzde 0.6 primle 1,263.91 dolardan işlem gördü. Bugün çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 24 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (24 ARALIK 2018)

GRAM ALTIN FİYATI
214,49
214,68

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.260,44
1.260,70

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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