Kredi kartı sahipleri dikkat! Yıl sonunda hepsi silinecek

Tüketici Başvuru Merkezi Derneği Genel Başkanı Av. İbrahim Güllü, kredi kartları ve firmaların müşterilere vermiş olduğu kartlarda biriken para puanların, "yıl sonuna kadar kullanılmazlarsa silinecekleri" uyarısı yaptı. Puan kullanırken de dikkatli olunması ve ihtiyaç dışı harcamalardan kaçınılması gerektiğini söyleyen Güllü, şöyle devam etti: