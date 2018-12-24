Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 24.12.2018 12:06
  • Son Güncelleme: 24.12.2018 12:08

sahipleri dikkat! Yıl sonunda hepsi silinecek

kullanıcılarının yıl boyunca biriktirdiği para puanlar, 1 Ocak'a kadar kullanılmazsa silinecek. Uzmanlar vatandaşlara uyarılarda bulunurken, "Firmalar genel uygulama olarak yıl sonu itibariyle kullanılmayan para/puanları sıfırlıyorlar." dedi.

Kredi kartı sahipleri dikkat! Yıl sonunda hepsi silinecek

Tüketici Başvuru Merkezi Derneği Genel Başkanı Av. İbrahim Güllü, kredi kartları ve firmaların müşterilere vermiş olduğu kartlarda biriken para puanların, "yıl sonuna kadar kullanılmazlarsa silinecekleri" uyarısı yaptı. Puan kullanırken de dikkatli olunması ve ihtiyaç dışı harcamalardan kaçınılması gerektiğini söyleyen Güllü, şöyle devam etti:

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriKredi kartı sahipleri dikkat! Yıl sonunda hepsi silinecek
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar