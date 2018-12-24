Hükümet nüfus artış hızı ve konut fiyatlarının yüksek olduğu kentlerde gelir seviyesi düşük vatandaşların ev sahibi olmalarını karşılamak için adeta seferberlik ilan etti. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Hükümetin ilk kez ev sahibi olmak için yaşama geçirdiği konut hesabı binlerce kişinin yüzünü güldürürken, konut hesabı ile mortgage birbirini destekleyen bir sisteme dönüştürülüyor. Devlet katkısı da 25 bin liraya çıkıyor. Konut hesabı uygulamasına yaklaşık 15 bin kişi katılırken biriken para 105 milyon liraya yaklaştı.