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  • 24.12.2018 08:40
  • Son Güncelleme: 24.12.2018 08:51

hesabında artıyor

İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için geliştirilen " hesabı" uygulamasında 25 bin liraya yükseliyor. Uygulamaya şu ana kadar 15 bin kişi dahil olurken, hesaplarda biriken paranın 105 milyon liraya yaklaştığı belirtildi. Toplam destek miktarının 300 milyon lirayı bulması bekleniyor.

Devlet harekete geçti! Destek 25 bin lira olacak

Hükümet nüfus artış hızı ve konut fiyatlarının yüksek olduğu kentlerde gelir seviyesi düşük vatandaşların ev sahibi olmalarını karşılamak için adeta seferberlik ilan etti. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Hükümetin ilk kez ev sahibi olmak için yaşama geçirdiği konut hesabı binlerce kişinin yüzünü güldürürken, konut hesabı ile mortgage birbirini destekleyen bir sisteme dönüştürülüyor. Devlet katkısı da 25 bin liraya çıkıyor. Konut hesabı uygulamasına yaklaşık 15 bin kişi katılırken biriken para 105 milyon liraya yaklaştı.

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