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  • 23.12.2018 11:57
  • Son Güncelleme: 23.12.2018 11:59

ne kadar oldu? Dolar ve fiyatı kaç TL? 23 Aralık

fiyatı, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle yen karşısında Kasım 2017'den bu yana en büyük günlük düşüşünü cuma günü kaydetti. Bugün dolar ve ne kadar oldu? İşte 23 Aralık güncel dolar ve euro fiyatları...

Dolar, ABD faiz oranları ve ekonomiye yönelik zayıf görünümün baskısıyla başlıca para birimleri karşısında bir ayın dip seviyesine yakın seviyede seyrediyor. Dolar FEd'in yatırımcıların para politikasını daha fazla gevşetme yanlısı yaklaşım beklentilerini zedelemesinin ardından küresel piyasaların gerilemesiyle yen karşısında zayıf performans gösterdi. Dolar endeksi bu hafta yaklaşık yüzde 1.2 geriledi. Dolar ve euro fiyatları bugün ne kadar görülüyor? İşte 23 Aralık güncel döviz kuru...

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