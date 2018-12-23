Dolar, ABD faiz oranları ve ekonomiye yönelik zayıf görünümün baskısıyla başlıca para birimleri karşısında bir ayın dip seviyesine yakın seviyede seyrediyor. Dolar FEd'in yatırımcıların para politikasını daha fazla gevşetme yanlısı yaklaşım beklentilerini zedelemesinin ardından küresel piyasaların gerilemesiyle yen karşısında zayıf performans gösterdi. Dolar endeksi bu hafta yaklaşık yüzde 1.2 geriledi. Dolar ve euro fiyatları bugün ne kadar görülüyor? İşte 23 Aralık güncel döviz kuru...

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