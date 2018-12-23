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  • 23.12.2018 11:43
  • Son Güncelleme: 23.12.2018 11:43

'de üretildi dünya peşine düştü! Tam 22 ülke sırada

trafolarında kullanılan devre kesicileri geliştirmek için 'de bir laboratuvar kuruldu. Uzay koşullarında yerli ile üretilen vakum tüplerini Vietnam'dan Kolombiya'ya çok sayıda ülke elektrik iletim hatlarında kullanmak için satın aldı.

Türkiye'de üretildi dünya peşine düştü! Tam 22 ülke sırada

İzmir'de uzay teknolojisinin kullanıldığı "laboratuvar fabrikada" üretilen devre kesici vakum tüpleri, dünyanın dört bir yanında elektrik iletim ve dağıtım hatlarının güvenliğini sağlıyor.

Kıbrıs Barış Harekatı sonrası uygulanan ambargo nedeniyle elektrik trafolarında kullanılan parçaları yerli olanaklarla geliştirmek için çalışma yürüten Elektrik Mühendisi Tevfik Mağara'nın kurduğu Batel Elektromekanik, işin başına geçen ikinci kuşakla bir teknoloji şirketine dönüştü.

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