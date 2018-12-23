Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın piyasasında, en düşük 213 bin lira, en yüksek 214 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, Cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 1,41 artışla 214 bin 750 liradan tamamladı. İşte 23 Aralık çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve bilezik gramı fiyatı...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR (23 ARALIK 2018)

GRAM ALTIN FİYATI

214,49

214,68

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.249,36

1.264,51