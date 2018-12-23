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  • 23.12.2018 09:38
  • Son Güncelleme: 23.12.2018 09:39

son durum: 23 Aralık , , bilezik gram fiyatı ne kadar?

haftayı nasıl kapattı? Türkiye'de yatırım aracı olarak en çok tercih edilen altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, Cuma günü kapanışta 351 lira, Cumhuriyet altını 1.436,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 215,00 liradan tamamlamıştı. Çeyrek altın fiyatı, fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 23 Aralık güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın piyasasında, en düşük 213 bin lira, en yüksek 214 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, Cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 1,41 artışla 214 bin 750 liradan tamamladı. İşte 23 Aralık çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve bilezik gramı fiyatı...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR (23 ARALIK 2018)

GRAM ALTIN FİYATI
214,49
214,68

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.249,36
1.264,51

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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