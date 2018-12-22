, evlenmeye hazırlanan gençlere destek için yaşama geçirdiğibinlerce çiftin yüzünü güldürdü. Devlet katkısıçıkarılan çeyiz hesabı uygulamasınakatılırken, biriken parayaklaştı. Çeyiz hesabında ilk ödeme 2019 yılında yapılacak. Nisan 2016'da yaşama geçirilen 'çeyiz hesabı' uygulaması kapsamında 15 bankada çeyiz hesabı açıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Uygulamayla gençlerin en azdüzenli ödemeyle biriktirdiği tutara, ödemelerin süresine, miktarına göre belli oranda devlet katkısı sağlıyoruz" dedi.