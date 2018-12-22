Hükümetin, evlenmeye hazırlanan gençlere destek için yaşama geçirdiği 'çeyiz hesabı' binlerce çiftin yüzünü güldürdü. Devlet katkısı 7 bin 500 liraya çıkarılan çeyiz hesabı uygulamasına 22 binden fazla kişi katılırken, biriken para 68 milyon liraya yaklaştı. Çeyiz hesabında ilk ödeme 2019 yılında yapılacak. Nisan 2016'da yaşama geçirilen 'çeyiz hesabı' uygulaması kapsamında 15 bankada çeyiz hesabı açıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Uygulamayla gençlerin en az 3 yıl boyunca düzenli ödemeyle biriktirdiği tutara, ödemelerin süresine, miktarına göre belli oranda devlet katkısı sağlıyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 22.12.2018
- Gazete
Evlenen gençlere 15 bin TL destek!
Bankada düzenli birikim yapan evlenenlere 7 bin 500 liraya varan devlet katkısı var. Çiftler ayrı ayrı yararlanıp parayı 2’ye katlayabiliyor. 22 binden fazla kişi çeyiz hesabı açtı, 68 milyon lira biriktirdi. İlk ödemeler 2019’da...
Hükümetin, evlenmeye hazırlanan gençlere destek için yaşama geçirdiği 'çeyiz hesabı' binlerce çiftin yüzünü güldürdü. Devlet katkısı 7 bin 500 liraya çıkarılan çeyiz hesabı uygulamasına 22 binden fazla kişi katılırken, biriken para 68 milyon liraya yaklaştı. Çeyiz hesabında ilk ödeme 2019 yılında yapılacak. Nisan 2016'da yaşama geçirilen 'çeyiz hesabı' uygulaması kapsamında 15 bankada çeyiz hesabı açıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Uygulamayla gençlerin en az 3 yıl boyunca düzenli ödemeyle biriktirdiği tutara, ödemelerin süresine, miktarına göre belli oranda devlet katkısı sağlıyoruz" dedi.
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