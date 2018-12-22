TURKCELL Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nın, girişimcilik ekosistemine 'can suyu' destekleri verdiğini ifade ederek, "Yaklaşık 6 bini aşkın prototip aşamasındaki proje Arıkovanı'na ulaştı ve girişimciler platform üzerinden 4.6 milyon lirayı aşkın destek topladı" dedi.
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- 22.12.2018
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Girişimci Arıkovanı ile dünyaya açıldı
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