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Girişimci ile dünyaya açıldı

Girişimci Arıkovanı ile dünyaya açıldı
TURKCELL Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, 'in kitlesel fonlama platformu 'nın, girişimcilik ekosistemine 'can suyu' destekleri verdiğini ifade ederek, "Yaklaşık 6 bini aşkın prototip aşamasındaki proje Arıkovanı'na ulaştı ve girişimciler platform üzerinden 4.6 milyon lirayı aşkın destek topladı" dedi.

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