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lere 1 milyar dolarlık

Dizilere 1 milyar dolarlık destek
Hükümet, 'nin tanıtımına büyük katkı saylayan Türk filmleri ve dizilerine vermek için yasal düzenleme yapacak. Düzenleme ile Türk film ve lerine 1 milyar dolarlık destek verilmesinin önü açılacak. Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye'de yılda 71 milyon kişinin film izlediğini, bu yıl Türk yapımı 148 filmin yapıldığını söyledi. Muş, düzenleme ile film izleyen seyirci sayısını yılda 100 milyona, film sayısını ise yılda 150'ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

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