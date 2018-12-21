Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 21.12.2018 09:02
  • Son Güncelleme: 21.12.2018 09:20

ve bugün ne kadar? Dolar kaç TL?

ve bugün ne kadar? Geçtiğimiz günlerde son 4,5 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 5,13 TL'yi gören Perşembe günü kapanışta 5,2624 TL seviyelerindeydi. Peki dolar bugün ne kadar? Dolar ve euro kurunda son durum ne? İşte 21 Aralık 2018 Cuma güncel döviz kuru...

Dolar ne kadar oldu? Geçtiğimiz haftalarda ABD Merkez Bankası'ndan (FED) gelen açıklamalarla gevşeme gösteren dolar, FED'in açıklamasının ardından son 4,5 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 5,13 TL'yi görmüştü. Daha sonra hafif bir yükseliş gösteren dolar endeksi 5,35 TL seviyelerine geldi. Piyasalar FED'in açıkladığı faiz kararını da yakından takip ederken dolar ve euro fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. İşte 21 Aralık 2018 güncel döviz kuru...

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriDolar ve euro bugün ne kadar? Dolar kaç TL? 21 Aralık 2018 güncel döviz kuru
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar