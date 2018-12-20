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  • 21.12.2018 07:06

'den yerli hamlesi! TBMM'ye sunuldu

Yerli hak ettiği değeri buluyor. TBMM'ye sunulan yasa teklifi ile yerli petrolün kalitesi dünya standartlarına göre güncellenecek ve yerli üretim petrolün emsal değeri yükselecek.

Petrol Kanunu'nda yerli üreticilerin korunmasını sağlayacak yeni düzenleme ile ithal ürünlerde 'geçiş ücreti dahil' uygulaması getiriyor. Eskiden piyasada kötü petrol olarak bilinen değeri 26 API'dan düşük petroller için Mısır'ın Kızıldeniz kenarındaki Ras Gharib üretimi (21,5 API) petrol baz alınırken, yeni düzenlemeyle birlikte 26 API'ye eşit veya büyük petroller için Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi'nden yüklenen Arab Medium (31 API) petrolü esas alınacak. Böylece kalite seviyesi yükseltilen yerli petrol hak ettiği değeri bulacak. Düzenlemeyle Batman Rafinerisi'nin sattığı ham petrolün piyasa fiyatının altında inmesi engellenecek.

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