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  • 21.12.2018 09:34
  • Son Güncelleme: 21.12.2018 09:45

21 Aralık: Altın yükselişte! , fiyatı ne kadar?

haftanın son gününe nasıl başladı? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta 347 lira, Cumhuriyet altını 1.423,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 212,70 liradan işlem görmüştü. Çeyrek altın fiyatı, fiyatı bugün ne kadar? İşte 21 Aralık ...

Altın fiyatları doların baskı altında kalmasıyla dün gördüğü altı ayın zirvesine yakın güçlü seyrediyor. Spot altının ons fiyatı dün yüzde 1'den fazla yükseldikten sonra 1,259.16 dolarda seyrediyor. Türkiye'de yatırım olarak en çok tercih edilen çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar oldu? İşte 21 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR (21 ARALIK 2018)

GRAM ALTIN FİYATI
212,96
213,14

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.260,07
1.260,22

ÇEYREK ALTIN FİYATI
340,73

348,49

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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