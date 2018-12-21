Altın fiyatları doların baskı altında kalmasıyla dün gördüğü altı ayın zirvesine yakın güçlü seyrediyor. Spot altının ons fiyatı dün yüzde 1'den fazla yükseldikten sonra 1,259.16 dolarda seyrediyor. Türkiye'de yatırım olarak en çok tercih edilen çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar oldu? İşte 21 Aralık güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR (21 ARALIK 2018)
GRAM ALTIN FİYATI
212,96
213,14
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.260,07
1.260,22
ÇEYREK ALTIN FİYATI
340,73
348,49
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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