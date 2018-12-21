Boğaz’a lüks yatırım

İstanbul Boğazı'nın en güzel yapıları arasında yer alan Sarıyer'deki Kocataş ve Sait Paşa yalıları ve 25 dönüm arazideki tarihi yapılar Katarlı işadamı Omar Hussain Alfardan tarafından satın alınarak 200 milyon dolarlık yatırımla yeniden yapılıp ABD'li otel zinciri SİX SENSES tarafından işletilecek. Kaba inşaatı tamamlanan projenin önümüzdeki yıl hizmete girmesi bekleniyor. Projenin faaliyete geçmesi ile yeni yatırımların gelmesi teşvik edilecek. Proje mimarı Fuat Kaplan'dan alınan bilgiye göre; yapılar toplam 60 adet VIP otel odası, 3 adet restoran ve 1 adet SPA merkezi ile 2 adet yüzme havuzundan oluşacak ve tesiste 400 kişi iş imkanı bulacak.
- Ekonomi
- 21.12.2018
- Gazete
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