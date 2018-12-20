Teknoloji ürünlerini kiralama hizmeti

TEKNOSA, KOBİ'lere, farklı ölçekteki işletmelere ve meslek gruplarına ödeme kolaylığı sağlayacak yeni bir hizmet başlattı. Teknosa'nın uluslararası kiralama şirketi GRENKE işbirliğiyle sunduğu teknoloji ürünleri kiralama hizmeti, işletmelere dosya masrafsız, 15 aydan 60 aya varan sabit ücretli taksit seçenekleriyle elektronik ihtiyaçlarını karşılama imkanı sunuyor. KOBİ'ler ve meslek grupları, geniş yelpazede ürün seçeneklerinde Teknosa'nın kiralama hizmetinden faydalanabiliyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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