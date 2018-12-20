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  • 20.12.2018 13:22
  • Son Güncelleme: 20.12.2018 13:23

: faizini 0,98'e indirdi

Kamu bankalarının ardından da anlaşmalı projelerinde faiz oranlarını 0,98'e indirdi.

Bir banka daha konut kredisi faizini indirdi

Farklı finansman ürünleri sunan İş Bankası, anlaşmalı konut projelerinden yapılacak yeni kredi kullanımlarında aylık % 0,98'den başlayan faiz oranı, çeşitli vade ve geri ödeme seçenekleri ile imkânı sunuyor.

Anlaşmalı konut projelerinden yapılacak kredi kullanımlarında faiz oranı aylık % 1,78'e inerken, kampanyaya dahil olan müteahhitler tarafından verilecek destek ile bu oran müşteriye %0,98 olarak yansıtılacak.

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