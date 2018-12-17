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  • 17.12.2018 16:49
  • Son Güncelleme: 17.12.2018 17:06

da konutta konut lerini düşürdü

aktif kredili müşterisi olan firmaların ürettiği konutlardan satın almak isteyen bireysel müşterilere, kampanyaya dahil olan firmaların da katkısıyla aylık yüzde 0.98 le 120 ay vadede 500,000 TL'ye kadar konut kredisi kullandıracak.

Bir banka daha konut faizlerini düşürdü

Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulama kapsamındaki konut kredisi ödemelerinin bir kısmı firmaların 'taki ticari risklerine mahsup edilirken kalan kısmı da ilgili firmalara nakit akışı sağlayacak.

Ziraat Bankası da Cuma günü, inşaat şirketlerinin elinde bulunan konut stokunun eritilmesi için kendi müşterisi olan konut inşaat şirketlerinden ev alanlara aylık yüzde 1'in altında le kredi imkanı getirmişti.

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