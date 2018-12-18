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  • 18.12.2018 16:45
  • Son Güncelleme: 18.12.2018 16:47

Son dakika: Halkbank konut kredisi faiz oranını düşürdü

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da aylık yüzde 0.98 faiz oranı ve 120 aya varan vade ile 500,000 TL'ye kadar konut kredisi kullandıracağını açıkladı.

Bir banka daha faizleri düşürdü

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, "Halkbank'ın aktif olarak kredili çalışmakta olduğu firmalarla işbirliği içinde sunduğu konut kredisi kapsamında, aylık yüzde 1.78 olarak belirlenen faiz oranlarında konut kredisi kullanıcılarının yüzde 0.98'i aşan faiz maliyetlerini anlaşmalı firmalar üstlenecek" denildi.

Bankanın konut kredisi faizlerinde sağladığı oranlar Halkbank ile kredili çalışmakta olan firmaların elinde bulunan inşaatı tamamlanmış konutlar ile inşaatı henüz devam etmekte olan konutların satışını kapsayacak.

Vakıfbank dün müşterisi olan şirketlerden konut alacaklara yüzde 0.98 faizle konut kredisi kullandıracağını; Ziraat Bankası da Cuma günü, inşaat şirketlerinin elinde bulunan konut stokunun eritilmesi için kendi müşterisi olan konut inşaat şirketlerinden ev alanlara aylık yüzde 1'in altında faizle kredi imkanı getirdiğini açıklamıştı.

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