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  • 19.12.2018 08:13

Yüz binleri ilgilendiriyor! Açma-Kapama cezaları arttı

Elektrik, telefon, internet ve doğalgaz abonelerinden alınan açma-kapama cezaları yükseldi. Elektrikte bu ceza 1 Ocak 2019 itibariyle 33,8 liraya çıkarılırken, halihazırda GSM şirketleri için 25 lira olan cezanın yılbaşından sonra artıp artmayacağı ise merak konusu oldu.

Yüz binleri ilgilendiriyor! O cezalar zamlandı

Fatura borcunu zamanında ödemeyen elektrik abonelerinden tahsil edilen açma kapama bedelleri enflasyon oranında arttırıldı. Elektrikte kesme bağlama ve güvence bedelleri de yükseltildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrikte kesme bağlama ve güvence bedelleri, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen Tüketici Fiyatları Genel Endeksi değerleri dikkate alınarak güncellendi.

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