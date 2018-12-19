Yüz binleri ilgilendiriyor! Açma-Kapama cezaları arttı

Fatura borcunu zamanında ödemeyen elektrik abonelerinden tahsil edilen açma kapama bedelleri enflasyon oranında arttırıldı. Elektrikte kesme bağlama ve güvence bedelleri de yükseltildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrikte kesme bağlama ve güvence bedelleri, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen Tüketici Fiyatları Genel Endeksi değerleri dikkate alınarak güncellendi.
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