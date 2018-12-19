Dolar ne kadar oldu? Geçtiğimiz haftalarda ABD Merkez Bankası'ndan (FED) gelen açıklamalarla gevşeme gösteren dolar, FED'in açıklamasının ardından son 4,5 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 5,13 TL'yi görmüştü. Daha sonra hafif bir yükseliş gösteren dolar endeksi 5,35 TL seviyelerine geldi. Piyasalar TBMM'deki bütçe görüşmelerini de yakından takip ederken dolar ve euro fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. İşte 19 Aralık 2018 güncel döviz kuru...

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI