Bugünkü
Takvim

Bakan Albayrak: Enflasyonda hedef tek hane

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Meclis’te konuştu.

Enflasyonda hedef tek hane
TBMM Genel Kurulu'nda, Hazine ve 'nın 2019 yılı bütçesi görüşüldü. Görüşmelere katılarak konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla mücadelede almamız gereken mesafeler var. Nihai amacımız enflasyonu kalıcı olarak tek haneler indirmek. Mali disiplin en önemli çıpamız olmaya devam edecek" dedi. Albayrak, şöyle devam etti: Son iki yılda yastık altındaki 6.5 ton altın ekonomiye kazandırıldı. Altın tahvili stratejik bir adım, gayet başarılı. Hazine borçlanması bazı çevreleri rahatsız etti. Yeni borçlanma strateji faiz ödemeleri 2.4 milyar aşağı çekti. kötü, resesyon var" deniliyor. Asgari ücret net olarak 184 liradan 1603 liraya çıkmış. Nominal yüzde 770, reel olarak yüzde 94'lük bir oranla AK Parti iktidarları döneminde iki katına yakın artış gösterdi. 2019'a emin adımlarla ilerliyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriBakan Albayrak: Enflasyonda hedef tek hane
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar