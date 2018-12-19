Bakan Albayrak: Enflasyonda hedef tek hane

TBMM Genel Kurulu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçesi görüşüldü. Görüşmelere katılarak konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla mücadelede almamız gereken mesafeler var. Nihai amacımız enflasyonu kalıcı olarak tek haneler indirmek. Mali disiplin en önemli çıpamız olmaya devam edecek" dedi. Albayrak, şöyle devam etti: Son iki yılda yastık altındaki 6.5 ton altın ekonomiye kazandırıldı. Altın tahvili stratejik bir adım, gayet başarılı. Hazine borçlanması bazı çevreleri rahatsız etti. Yeni borçlanma strateji faiz ödemeleri 2.4 milyar aşağı çekti. Asgari ücret kötü, resesyon var" deniliyor. Asgari ücret net olarak 184 liradan 1603 liraya çıkmış. Nominal yüzde 770, reel olarak yüzde 94'lük bir oranla AK Parti iktidarları döneminde iki katına yakın artış gösterdi. Türkiye 2019'a emin adımlarla ilerliyor.
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