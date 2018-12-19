200 bin kadına altın bilezik Herhangi bir işyerinde çalışmayan ev kadınları artık evden çalışarak emeklilik hakkı da kazanabilecek. 200 bin kadına e-ticaret desteği verilecek.

Milyonlarca ev kadını için umut kapısı olan esnek, uzaktan çalışma, isteğe bağlı sigorta, geçici işe güvence konusunda her gün yeni bir adım atılıyor. İşgücü piyasasına girmeyen, evinde elişi, süs eşyası, taş-gümüş işlemeler, hediyelik eşyalar, sabun yapıp satan 200 bine yakın kadına hem e-ticaret desteği verilecek, hem de bu ürünleri büyük şehirlerde pazarlamaları teşvik edilecek. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019'da daha fazla kadın girişimciye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.





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