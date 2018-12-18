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  • 18.12.2018 18:58
  • Son Güncelleme: 18.12.2018 19:04

: Bakan Albayrak'tan 'la mücadele' açıklaması

Bakan Albayrak: la mücadelede almamız gereken mesafeler var. Nihai amacımız enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmek

Bakan Albayrak'tan 'enflasyonla mücadele' açıklaması

Bakan Albayrak: la mücadelede almamız gereken mesafeler var. Nihai amacımız enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmek. Mali disiplin en önemli çıpamız olmaya devam edecek.

Ayrıntılar birazdan...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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