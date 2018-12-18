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  • Ekonomi
  • 18.12.2018 15:41

Başkanı Trump'tan kritik açıklaması

Başkanı , bugün başlayacak olan ve piyasalar tarafından yakında takip edilen eral Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde ABD Merkez Bankası yetkililerine seslendi.

ABD Başkanı Trump'tan kritik FED açıklaması

Twitter üzerinden açıklama yapan Başkanı , "ABD Merkez Bankası'ndaki () insanların bir hata daha yapmadan önce bugünkü 'daki editör yazısını okuyacaklarını umuyorum. Aynı zamanda, piyasanın likiditeye hali hazırda olduğundan daha sıkışık hale gelmesine imkan vermeyin. Piyasayı hissedin, sadace anlamsız rakamlara bırakmayın. İyi şanslar" ifadelerini kullandı.

Dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada da Fed'in faiz artırımlarını eleştiren Trump, "Doların güçlü, neredeyse sıfır enflasyonun olduğu ve dünyanın çalkalandığı, Paris'in yandığı, Çin'in kötü durumda olduğu bir dönemde Fed'in yeni faiz artırımına gitmeyi değerlendirmesi bile inanılmaz" demişti.

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