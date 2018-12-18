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’tan faturalara 3 taksit

İGDAŞ’tan faturalara 3 taksit
İGDAŞ, doğalgaz faturalarına vade farksız 3 taksit kampanyası başlattı. 'tan yapılan açıklamada, "Bu yıl 13 nın katıldığı kampanya 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Akbank, Alternatif Bank, DenizBank, Garanti Bankası, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, VakıfBank, Ziraat Bankası kredi kartlarıyla hem İGDAŞ veznelerinden hem de https:// internetsubesi.igdas.com. tr/ üzerinden online olarak, kredi kartlarıyla ise 4 taksit olarak sadece İGDAŞ veznelerinden ödeme yapabilirsiniz" denildi.

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