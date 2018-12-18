Ev alacaklara 4 koldan destek

Vatandaşın konut sahibi olabilmesi için KONUTDER ve Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanya çığ gibi büyüyor. Faiz sorununu ortadan kaldıran dev işbirliğine VakıfBank ve Halkbank katıldı. Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım'ın da kampanyaya katılması bekleniyor. Bankalarla çalışan firmalardan ev alacak tüketicilere aylık yüzde 0.98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin liraya kadar konut kredisi kullanma imkanı verilecek. Yapılan çalışma ile konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 1.78 olarak belirlendi. Aradaki yüzde 0.80 olan fark ise firmalar tarafından karşılanacak. Yıl sonuna kadar KDV ve tapu harcı indirimleri de sürecek.
- Ekonomi
- 18.12.2018
- Gazete
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