Abonelik başvurularında yeni dönem! Artık e-Devlet'ten yapılacak

Ofis, bu kapsamda elektrik, doğal gaz, su, telefon, internet gibi abonelik hizmetlerinin de e-Devlet üzerinden yapılması için çalışma başlattı.
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Ofis, bu kapsamda elektrik, doğal gaz, su, telefon, internet gibi abonelik hizmetlerinin de e-Devlet üzerinden yapılması için çalışma başlattı.
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