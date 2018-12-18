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  • 18.12.2018 11:43
  • Son Güncelleme: 18.12.2018 11:47

Abonelik başvurularında yeni dönem! Artık e-Devlet'ten yapılacak

Kamu tarafından vatandaşlara sunulan hizmetlerin yüzde 95'inin 2019 Ocak ayı itibariyle e-Devlet üzerinden yapılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin öncülük yaptığı projede elektrik, doğal gaz, su, telefon, internet gibi abonelik hizmetlerinin de e-Devlet üzerinden yapılması için çalışma başlatıldı.

Ofis, bu kapsamda elektrik, doğal gaz, su, telefon, internet gibi abonelik hizmetlerinin de e-Devlet üzerinden yapılması için çalışma başlattı.

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