Türkiye ile Filipinler arasında Savunma Sanayisi İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı.

Villamore Hava Üssü'nde gerçekleştirilen törende, muhtıra metnine Filipinler Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Delfin Lorenzana ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir imza attı.

Söz konusu metnin imzalanmasıyla iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin ve ürün satışının önü açılmış oldu.

Demir, imza töreninin ardından Lorenzana'ya Atak helikopteri ve MİLGEM korveti, Filipinler Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ltgen Galileo Gerard Kintanar'a da Atak helikopteri maketi hediye etti. Törene, Atak helikopterinin üreticisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen ve şirket yetkilileri de katıldı.

Filipinler hava filosunu Atak helikopteriyle güçlendirmek isterken, atılan imzalarla iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliği ve ürün satışının, dolayısıyla Atak helikopteri ihracatının önü açıldı.