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Güvenli işyerine prim indirimi
İş sağlığı ve ğinde 2019'da da önemli adımlar atılacak. Güvenli yerlerine yüzde 50 prim indirimi yapılacak, okullarda iş sağlığı-güvenliği köşesi oluşturulacak, ailelere 'güvenli ev rehberleri' verilecek, 3 mega kentte 'yüksekte güvenli çalış' kampanyası başlatılacak. İş larının önüne geçebilmek ve iş güvenliği bilincini yaygınlaştırmak için ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan kazası olmayan işyerleri indirimden yararlanacak.

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