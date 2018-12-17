Güvenli işyerine prim indirimi

İş sağlığı ve güvenliğinde 2019'da da önemli adımlar atılacak. Güvenli işyerlerine yüzde 50 prim indirimi yapılacak, okullarda iş sağlığı-güvenliği köşesi oluşturulacak, ailelere 'güvenli ev rehberleri' verilecek, 3 mega kentte 'yüksekte güvenli çalış' kampanyası başlatılacak. İş kazalarının önüne geçebilmek ve iş güvenliği bilincini yaygınlaştırmak için ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan kazası olmayan işyerleri indirimden yararlanacak.
- Ekonomi
- 17.12.2018
- Gazete
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