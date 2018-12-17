Altın fiyatları, güvenli liman talebiyle 19 ayın zirvesine yakın seyreden dolar nedeniyle satış baskısı altında kalarak aşağı yönlü seyir izledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Cuma günü 4 Aralık'tan bu yana en düşük seviye olan 1,232.39 dolara kadar geriledikten sonra bugün yüzde 0.1 ekside 1,237.51 dolarda bulunuyor. Bugün çeyrek altın fiyatı, gram fiyatı ve bilezik gram fiyatı ne kadar? İşte 17 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL (17 ARALIK 2018)

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

214,10

214,29

ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?

1.236,31

1.236,60