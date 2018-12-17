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  • Son Güncelleme: 17.12.2018 09:43

son dakika: 17 Aralık Pazartesi , fiyatı ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

yeni haftaya nasıl başladı? İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma günü kapanışta 350 lira, Cumhuriyet altını 1.431,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 214,20 liradan işlem görmüştü. Çeyrek altın, fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 17 Aralık güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları, güvenli liman talebiyle 19 ayın zirvesine yakın seyreden dolar nedeniyle satış baskısı altında kalarak aşağı yönlü seyir izledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Cuma günü 4 Aralık'tan bu yana en düşük seviye olan 1,232.39 dolara kadar geriledikten sonra bugün yüzde 0.1 ekside 1,237.51 dolarda bulunuyor. Bugün çeyrek altın fiyatı, gram fiyatı ve bilezik gram fiyatı ne kadar? İşte 17 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL (17 ARALIK 2018)

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
214,10
214,29

ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?
1.236,31
1.236,60

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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