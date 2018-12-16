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yapıştırıcı gaza bulaştı

Japon yapıştırıcı gaza bulaştı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), iç tesisat hizmeti veren bazı firmaların doğalgaz kaçaklarını Japon yapıştırıcısı ve benzeri standart dışı maddeler kullanarak kapattığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. tarafından yapılan düzenlemeyle sertifika sahibinin, dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale etmesi, şebekeye/ sayaca/tesisata müdahale ederek müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olması veya can güvenliğini tehlikeye atan standart dışı malzeme kullanması hallerinde, dağıtım şirketi durumu ispatlayıcı somut bilgi ve belgelerle kuruma bildirerek sertifikanın iptalini isteyebilecek.

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