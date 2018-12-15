Katar'ın başkenti Doha'da bu sene 18'incisi düzenlenen Doha Forumu'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak program kapsamında gelişmekte olan pazarlar üzerine düzenlenen bir oturuma katıldı. Programda dünya ekonomisinin son dönemlerdeki durumuna dair yorumlarda bulunan Albayrak, özelikle Türkiye'nin son birkaç yılda yüzleştiği başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere pek çok zorlukla nasıl başa çıktığını anlattı.

Türkiye'nin yaşadığı son gelişmelerin sadece Türkiye için değil, gelişmekte olan pazarlar için de çok önemli olduğunu kaydeden Albayrak, batı ile doğu arasındaki ekonomik çekişmelerden Türkiye'nin de etkilendiğini belirtti. Albayrak, "Türkiye'nin hikayesi ise oldukça ilginç. Bu Türkiye'nin ekonomi, politika ve demokrasi gibi alanlarda son 16 yıl içerisinde geçirdiği çok güçlü bir yolculuk" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusuna dikkat çeken Albayrak, Türkiye'nin son zamanlarda karşılaştığı her türlü zorlukla başa çıkabildiğinin altını çizerek, "Siz biraz bu zorluklara değindiniz, darbe girişimi, diğer krizler ben de diyorum ki bunlar sizi öldürmüyorsa güçlendirir stratejisine uygun örnekler" dedi.

Türkiye'nin PKK, DEAŞ FETÖ gibi birçok terör örgütü ile zorlu mücadeleler yürüttüğünü belirten Bakan Albayrak, Türkiye'nin yeni geçtiği başkanlık sisteminin ülkenin gelişimine sağladığı büyük katkılara değindi.

BAKANLAR BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ve beraberindeki bakanlarla bir araya geldi.

Çavuşoğlu ve Albayrak'ın 18. Doha Forumu'na katılmak için bulundukları Katar'da gerçekleşen görüşmede, bölgesel ve ikili iş birliği alanları ele alındı.

Görüşmede, Bakan Çavuşoğlu, Bakan Albayrak ile Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'nin yanı sıra, Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-Imadi ve Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi de yer aldı.