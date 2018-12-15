Tarımsal destekte 2018 yılında 14,5 milyar liralık ödeme yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019 yılında da tarıma 16,1 milyar liralık destek verecek.

Ülke olarak tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, Dünyada 7'inci sırada bulunduklarının altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli "Bakanlık olarak tarım, orman ve su alanlarında son 16 yılda yaptığımız destek ve yatırımlar ile büyük mesafe kat ettik" diye konuştu.