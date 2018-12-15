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  • 15.12.2018 11:00
  • Son Güncelleme: 15.12.2018 11:10

'ndan 2019'da çiftçiye 16 milyar liralık destek

haberine göre çiftçiye 2018 yılında 14,5 milyar liralık destekte bulunan , 2019 yılında bu desteğin 16,1 milyar liraya çıkacağını duyurdu.

Tarımsal destekte 2018 yılında 14,5 milyar liralık ödeme yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019 yılında da tarıma 16,1 milyar liralık destek verecek.
Ülke olarak tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, Dünyada 7'inci sırada bulunduklarının altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli "Bakanlık olarak tarım, orman ve su alanlarında son 16 yılda yaptığımız destek ve yatırımlar ile büyük mesafe kat ettik" diye konuştu.

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