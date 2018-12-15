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  • 15.12.2018 10:53
  • Son Güncelleme: 15.12.2018 11:18

lılara bir müjde daha! Su faturalarında yeni indirim

Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi tarafından alınan karara göre Ankaralıların su faturalarına yansıyan ve her ay alınan 5 TL'lik "şube yolu bakım" ücretinin kaldırıldığı duyuruldu.

Ankaralılara bir müjde daha! Su faturalarında yeni indirim

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın göreve başlamasıyla 16 ilçede yapılan su indiriminden sonra tüm aboneler için 17 Eylül'den itibaren de yüzde 17'lik indirim hayata geçirildi. Başkentlilere su faturalarında yeni bir daha geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi, daha önce su fiyatları, vidanjörler ve sayaç sökme-takma ücretlerinde gerçekleştirdiği indirimlerin ardından bu kez de su faturalarında abonelerden her ay alınan 5 TL'lik "Şube yolu bakım" ücretini kaldırdı.

BAŞKAN TUNA İMZASIYLA GELEN KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı toplantısında, Başkentlileri yakından ilgilendiren önemli bir karara imza atıldı.

ASKİ tarafından her ay su faturalarına yansıtılan 5 TL tutarındaki "Şube yolu bakım" ücretinin kaldırılmasına yönelik Başkanlık yazısı Büyükşehir Meclisi'nde görüşüldü.

ASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı hizmet tarifelerine ilişkin kararının Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'nda da görüşülmesinin ardından Meclis'te oy birliği ile kabul edilen yeni kararda, "Her ay su faturalarına yansıtılan 5 TL tutarındaki "şube yolu bakım" ücretinin kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.

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