Kredi çeken vatandaşlar dikkat! O ücret iade edildi

Merkez Onikişubat ilçesinde yaşayan O.E, ev almak için bankadan krediçekmek istedi. Banka yetkililerinin, kredi masraflarının yanı sıra bin 500 liralık "full paket" ücreti aldığını fark eden O.E, Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyetine müracaat etti.

Şikayet üzerine toplanan heyet, "Tüketici bu şartların kendisi ile tartışılmadığını ileri sürdüğünden 6502 sayılı kanun 5. Maddesi, 4077 sayılı kanunun 6. Maddesi gereği banka aksini ispatla hükümlüdür. Banka ispat yükümlü olduğu halde bu şartın tüketici ile müzakere edilerek sözleşmeye konulduğunu ispat edemediğinden tüketiciden alanın ücretlerin iadesi uygun görülmüştür." kararıyla, kredi faizinin dışında alınan "full paket" adı altındaki ücretin tüketiciye iadesine karar verdi.