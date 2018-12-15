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  • 15.12.2018 09:16
  • Son Güncelleme: 15.12.2018 09:33

son durum: 15 Aralık Cumartesi , , bilezik gramı fiyatı ne kadar?

yükseliş trendine devam ediyor. Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta 350 lira, Cumhuriyet altını 1.431,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 214,20 liradan işlem gördü. Çeyrek altın fiyatı, fiyatı ne kadar? İşte 15 Aralık ...

Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? Altın piyasasında, en düşük 214 bin lira, en yüksek 214 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 azalışla 214 bin 200 liradan tamamladı. Bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve bilezik gramı fiyatları ne kadar oldu? İşte 15 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL (15 ARALIK 2018)

GRAM ALTIN FİYATI
214,10
214,29

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.234,18
1.243,87

ÇEYREK ALTIN FİYATI
342,56
350,36

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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