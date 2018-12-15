Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? Altın piyasasında, en düşük 214 bin lira, en yüksek 214 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 azalışla 214 bin 200 liradan tamamladı. Bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve bilezik gramı fiyatları ne kadar oldu? İşte 15 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL (15 ARALIK 2018)

GRAM ALTIN FİYATI

214,10

214,29

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.234,18

1.243,87

ÇEYREK ALTIN FİYATI

342,56

350,36