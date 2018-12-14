Ziraat’ten yapılandırma fırsatı

Ziraat Bankası, tarımsal kredileri uygun faiz oranıyla yeniden vadelendirecek. Banka'dan yapılan açıklamada, "Banka tarafından, tarımsal kredi kullandırılan ve geçici olarak gelir-gider dengesi olumsuz etkilenen üreticilerimizin, tarımsal faaliyetlerinin devamını teminen; vadesi 30 Haziran 2019'a kadar olan işletme ve yatırım kredileri vade tarihinden itibaren 12 aya kadar vadelendirilebilecektir" denildi.
- Ekonomi
- 14.12.2018
- Gazete
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