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’ten yapılandırma fırsatı

Ziraat’ten yapılandırma fırsatı
Ziraat Bankası, tarımsal kredileri uygun faiz oranıyla yeniden vadelendirecek. 'dan yapılan açıklamada, "Banka tarafından, tarımsal kredi kullandırılan ve geçici olarak gelir-gider dengesi olumsuz etkilenen üreticilerimizin, tarımsal faaliyetlerinin devamını teminen; vadesi 30 Haziran 2019'a kadar olan işletme ve yatırım kredileri vade tarihinden itibaren 12 aya kadar vadelendirilebilecektir" denildi.

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