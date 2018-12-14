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  • Ekonomi
  • 14.12.2018 08:53

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Yüz binlerce kişiye yüzde 100 geliyor

Başkan Erdoğan dün İkinci açıkladı. Açıklanan pakette birçok müjde de yer aldı. lerin ek göstergelerinin 3600'e çıkartılacağını duyuran Erdoğan, ayrıca ek ders ücretlerine de yüzde 100 yapılacağını açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı "İkinci 100 Günlük Eylem Planı"nda milli eğitime ilişkin birçok reform ve yenilik yer alıyor. Buna göre, temel eğitim ve ortaöğretimde denklik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak bir sistem kurulacak. Eğitimde, yerli ve milli değerlendirme araçları uygulamaya konulacak.

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