Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 13.12.2018 19:09
  • Son Güncelleme: 13.12.2018 19:26

Emekliye müjdesi! Gözler Meclis'te... | Emekliye yüzde 25 zam

Emekliye müjdesi... Milyonlarca emekli Meclis'ten çıkacak kararı merakla bekliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Faruk Erdem, emeklileri ilgilendiren intibak düzenlemesiyle ilgili son durumu anlattı. Peki intibak nedir? İntibaktan kimler nasıl faydalanır? İntibak meclisten geçerse hangi emekli ne kadar emekli maaşı alır? SSK ve Bağ Kur emeklileri yasadan faydalanabilecek mi? İşte milyonlarca emeklinin intibak ile ilgili merak ettiği soruların cevabı...


Milyonlarca emekli Meclis'ten çıkacak karara odaklandı. Emeklileri ilgilendiren intibak düzenlemesiyle ilgili son durumu Sosyal Güvenlik Uzmanı Faruk Erdem anlattı. İşte emeklileri merakla beklediği soruların cevabı...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriEmekliye zam müjdesi! Gözler Meclis'te... | Emekliye yüzde 25 zam
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar