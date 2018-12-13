Milyonlarca emekli Meclis'ten çıkacak karara odaklandı. Emeklileri ilgilendiren intibak düzenlemesiyle ilgili son durumu Sosyal Güvenlik Uzmanı Faruk Erdem anlattı. İşte emeklileri merakla beklediği soruların cevabı...
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Milyonlarca emekli Meclis'ten çıkacak karara odaklandı. Emeklileri ilgilendiren intibak düzenlemesiyle ilgili son durumu Sosyal Güvenlik Uzmanı Faruk Erdem anlattı. İşte emeklileri merakla beklediği soruların cevabı...
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