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Kur bahanesiyle yapanlar dolar düşünce geri adım atmadı

Kuru bahane ederek yapanlar, dolar düşünce geri adım atmadı. Üstelik kimi marketler, fiyat artırmaya devam etti.

Fırsatçı market 'kur'al bozmadı
'Dolar yükseldi' bahanesiyle hemen hemen tüm ürünlere yapılan lar, iyileşen göstergeler karşısında geri alınmıyor. marketler, 7 liralardan 5 liralara inen doları görmezden geliyor. Kurun hareketli olduğu dönemde her gün etiket değiştiren bazı marketler, şimdi bir türlü fiyatlarını düşürmüyor. Üstelik zam bağımlısı bazı marketler, hâlâ fiyat artırıyor. Özellikle sebze ve meyvede üretici-tüketici fiyatı arasındaki makas kapanmak bilmiyor. Tarladan 1 liraya çıkan ürün, sofralara 4 liraya gelmeye devam ediyor. Fahiş zamlar karşısında tüketici isyan ediyor.




Dolar bahane zam şahane




Market fiyatları

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