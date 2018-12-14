'Dolar yükseldi' bahanesiyle hemen hemen tüm ürünlere yapılan zamlar, iyileşen göstergeler karşısında geri alınmıyor. Fırsatçı marketler, 7 liralardan 5 liralara inen doları görmezden geliyor. Kurun hareketli olduğu dönemde her gün etiket değiştiren bazı marketler, şimdi bir türlü fiyatlarını düşürmüyor. Üstelik zam bağımlısı bazı marketler, hâlâ fiyat artırıyor. Özellikle sebze ve meyvede üretici-tüketici fiyatı arasındaki makas kapanmak bilmiyor. Tarladan 1 liraya çıkan ürün, sofralara 4 liraya gelmeye devam ediyor. Fahiş zamlar karşısında tüketici isyan ediyor.
Dolar bahane zam şahane
Market fiyatları
Dolar bahane zam şahane
Market fiyatları
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