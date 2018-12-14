Beşiktaş kazandırdı Fenerbahçe üzdü

'Dört Büyükler' arasında borsada Kasım'da yatırımcısını en fazla sevindiren Beşiktaş olurken; Spor Toto Süper Lig'de aldığı sonuçlarla taraftarını üzen Fenerbahçe, borsada da yatırımcısına kaybettirdi. Kasım'da Borsa İstanbul'da spor endeksi yüzde 0.2 geriledi. Beşiktaş yüzde 4.1 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olurken, Galatasaray hisseleri Kasım'da yüzde 0.8 değer kazandı. Fenerbahçe hisseleri geçen ay yüzde 4.3 değer kaybetti. Trabzonspor da aynı dönemde borsada yatırımcısına yüzde 2.2 kaybettirdi. 11 ayda da en fazla kaybettiren Fenerbahçe oldu.
- Ekonomi
- 14.12.2018
- Gazete
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