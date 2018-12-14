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Beşiktaş kazandırdı Fenerbahçe üzdü
'Dört Büyükler' arasında borsada Kasım'da yatırımcısını en fazla sevindiren Beşiktaş olurken; 'de aldığı sonuçlarla taraftarını üzen Fenerbahçe, borsada da yatırımcısına kaybettirdi. Kasım'da 'da spor endeksi yüzde 0.2 geriledi. yüzde 4.1 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olurken, Galatasaray hisseleri Kasım'da yüzde 0.8 değer kazandı. hisseleri geçen ay yüzde 4.3 değer kaybetti. Trabzonspor da aynı dönemde borsada yatırımcısına yüzde 2.2 kaybettirdi. 11 ayda da en fazla kaybettiren Fenerbahçe oldu.

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