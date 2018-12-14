Asgari ücret ay sonunda tamam

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını gerçekleştirdi. TİSK ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını yapan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "Bu ayın sonuna kadar gerekli bütün çalışmaları ve elimizden gelen her şeyi yapıp, hiçbir şeyi gözden kaçırmadan iyi bir asgari ücret rakamı sunmayı umuyoruz" dedi. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, yaşam maliyetinin Kasım'da 2 bin 385 lira olduğunu söyledi.
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- 14.12.2018
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