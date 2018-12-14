Anneye ayda 826 TL

Hükümet, 'çocuk koruma sistemini' güçlendirdi. Yaklaşık 4 milyon çocuk için 8 milyar liranın üzerinde destek sağlanırken; önlük, ayakkabı, çanta, kırtasiye gibi temel okul ihtiyaçlarını da devlet karşılıyor. Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri kapsamında annelere çocuk başına aylık 826 lira destek veriliyor. Bu kapsamda yaklaşık 120 bin çocuk ailesinin yanında destekleniyor.